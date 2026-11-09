Precision Pipes and Profiles Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Precision Pipes and Profiles Company hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.75 INR, nach -0.030 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.78 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch