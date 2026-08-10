Precision Pipes and Profiles Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Precision Pipes and Profiles Company hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.61 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -1.610 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34.08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.17 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.56 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch