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30.09.2026 06:37:00
Precision Optics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Precision Optics hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Precision Optics ein EPS von -0.180 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41.91 Prozent auf 8.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.430 USD gegenüber -0.850 USD im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 31.53 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 19.09 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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