Precision Optics hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Precision Optics -0.210 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Precision Optics einen Umsatz von 6.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch