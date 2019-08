Precision obtient le prix « Best in Technology » parmi la liste des 100 plus grandes sociétés de cannabis selon Entrepreneur

DÉTROIT, 20 août 2019 /CNW/ - La société Precision Extraction Solutions (« Precision »), le chef de file en matière de technologie et d'équipement d'extraction, de conception de laboratoire, de formation et de consultation dans l'industrie de la marijuana et du chanvre, a été nommé Best in Technology (meilleure en matière de technologie) parmi la toute première liste annuelle Green 100 des « Top 100 Cannabis Companies » (100 plus grandes sociétés de cannabis).

Présentée par Green Entrepreneur, une publication associée du magazine Entrepreneur, cette liste reconnaît la gamme diversifiée de sociétés qui se forgent une réputation au sein de l'industrie du cannabis, qui est en plein essor. Selon Green Entrepreneur : « De la technologie au THC, des entreprises en émergence aux conglomérats, ces sociétés offrent les produits et les services les plus innovants, les plus influents et les plus percutants de l'industrie. »

En 2018, Green Entrepreneur s'est profilée comme la ressource éminente pour les nouvelles du marché du cannabis avec sa liste inaugurale Cannabis 100, qui a nommé Precision Best in Equipment (meilleure en matière d'équipement), elle qui est la seule société offrant de l'équipement d'extraction à obtenir cet honneur. Cette tendance se poursuit en 2019, alors que Precision est couronnée Best in Technology selon la liste Green 100.

Precision est un fabricant d'équipement et de technologie reconnu mondialement qui s'enorgueillit des valeurs que sont la qualité, la sécurité, l'innovation et le service. La société établie à Détroit a mis sur pied un vaste portefeuille de technologies de traitement et d'extraction qui permettent d'extraire, de raffiner et de transformer le cannabis. Precision a effectué des milliers d'installations de son équipement et de sa technologie aux États-Unis, au Canada et dans des marchés européens sélectionnés. On compte parmi ses clients des transformateurs de cannabis en émergence qui arrivent au sein de l'industrie, des sociétés vedettes et des chefs de file du secteur qui exercent leurs activités dans plusieurs États, bon nombre d'entre eux apparaissant aussi sur la liste Green 100.

« Nous sommes honorés de figurer sur la liste des 100 plus grandes sociétés de cannabis d'Entrepreneur », déclare Nic Shafer, vice-président du marketing et de la stratégie. « Precision s'efforce de maintenir une longueur d'avance en innovant de manière continue et en faisant l'essai de nouvelles méthodes de conception tout en prédisant les besoins essentiels à venir de l'industrie. Comme celle-ci évolue, la vision de nos équipes d'ingénierie et de R et D en fait autant, elles qui veulent assurer la réussite de nos clients. »

À l'origine, soit il y a plus de six ans, Precision fabriquait de l'équipement en lots. Aujourd'hui, sa gamme a évolué en une technologie d'envergure industrielle avec la nouvelle série KPD, qui peut traiter jusqu'à 45 000 kg de biomasse de marijuana ou de chanvre sur une base quotidienne.

« C'est en nous montrant profondément reconnaissants envers notre clientèle distinguée que Precision Extraction Solutions est devenu un leader en matière de technologie et d'équipement d'extraction, de formation et de consultation dans le secteur de la marijuana et du chanvre », affirme Marc Beginin, chef de la direction. « Nous sommes fiers de notre capacité à offrir des produits et des services de la plus grande qualité au sein de l'industrie. C'est l'esprit innovant de notre personnel et l'engagement de nos ressources humaines envers le succès de notre clientèle qui propulsent Precision et nos clients vers l'avant. Il est très excitant de voir le nom de notre entreprise sur la liste des 100 plus grands leaders du secteur du cannabis selon Entrepreneur, mais rien n'égale le sentiment de fierté que nous éprouvons en voyant le nom de nos clients aux côtés du nôtre sur la liste. »

