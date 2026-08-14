Precision Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

Precision Electronics hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.70 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 132.8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 40.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 222.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch