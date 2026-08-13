Precision Camshafts: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Precision Camshafts hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Precision Camshafts 1.98 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.95 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.88 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.ch