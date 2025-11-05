Precision BioSciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Precision BioSciences lud am 03.11.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Precision BioSciences ein Ergebnis je Aktie von -2.250 USD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 98.28 Prozent auf 0.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch