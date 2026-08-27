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27.08.2026 06:37:00
Precise Biometrics Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Precise Biometrics Registered lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29.21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.8 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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