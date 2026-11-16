Precise Biometrics Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Precise Biometrics Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.16 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch