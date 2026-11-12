Precipio stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Precipio äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Precipio im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch