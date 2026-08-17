Precipio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Precipio hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Precipio ein Ergebnis je Aktie von 0.050 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.25 Prozent auf 7.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch