Precious Shipping gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Precious Shipping hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.49 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.170 THB erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.44 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.16 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch