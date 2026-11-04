Precious Shipping: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Precious Shipping hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.49 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.170 THB je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Precious Shipping 2.16 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.44 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch