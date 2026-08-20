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20.08.2026 06:37:00
Precio Fishbone (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Precio Fishbone (B) hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Precio Fishbone (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 SEK je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.75 Prozent auf 46.0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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