Precigen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Precigen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Precigen -1.060 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2439.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Precigen einen Umsatz von 2.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch