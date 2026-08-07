Precigen legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Precigen veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Precigen ein EPS von -0.090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 55.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6293.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch