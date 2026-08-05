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05.08.2026 06:37:00
Prataap Snacks: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Prataap Snacks hat sich am 02.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf 1.03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Prataap Snacks 0.290 INR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.93 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Prataap Snacks einen Umsatz von 4.11 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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