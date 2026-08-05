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Präsentation der Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende



05.08.2026 / 10:49 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 5. August 2026 Sehr geehrte Damen und Herren Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Halbjahreszahlen der mobilezone Gruppe in Form einer Videokonferenz ein. Wann: Freitag, 14. August 2026, um 9.15 Uhr

Dauer: Rund 30 Minuten Teilnehmer: • Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats

• Roger Wassmer, CEO

• Bernhard Mächler, CFO

• Pascal Boll, Director Group MVNO & Investor Relations Einwahl: Die Präsentation findet via MS Teams statt. Bitte registrieren Sie sich via Anmeldeformular. Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Einwahllink via E-Mail. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor dem Start der Präsentation ein. Sprache: Die Videokonferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine PowerPoint-Präsentation in englischer Sprache wird zum Download bereitstehen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung. Der Bericht zu den Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe steht Ihnen ab dem 14. August 2026, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Freundliche Grüsse mobilezone holding ag Markus Bernhard Pascal Boll Exekutiver Delegierter Director MVNO &

des Verwaltungsrats Investor Relations Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Investoren, Analysten und Medienschaffende

Pascal Boll

Director MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die mobilezone holding ag ist das führende auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Unternehmen im Schweizer Markt. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



mobilezone beschäftigt rund 700 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Baden, Spreitenbach, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte fokussierte Gruppe ist breit aufgestellt und verfügt über führende Marktpositionen im Schweizer Retail mit der Marke mobilezone und im E-Commerce mit den Plattformen Apfelkiste.ch, mobilezone.ch und jusit.ch. Das Angebot von mobilezone (erhältlich am POS und online) umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Apfelkiste führt ein breites Sortiment an Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO-Geschäft (Mobile Virtual Network Operator) mit den Marken TalkTalk und Digital Republic, das B2B-Geschäft, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte) mit der Marke jusit. MAREIN verfügt über umfassende Kompetenzen im Trendscouting, in der Entwicklung von Eigenmarken und in der Beschaffung von Produkten. Das Produktangebot von mobilezone richtet sich an Privat- und Firmenkunden, mit einem besonderen Fokus auf den Ausbau von wiederkehrendem Geschäft («Recurring Revenue»).

www.mobilezoneholding.ch

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