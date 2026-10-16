PRAP Japan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PRAP Japan veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 33.90 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PRAP Japan 37.23 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2.15 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PRAP Japan 2.08 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 107.55 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PRAP Japan ein Gewinn pro Aktie von 107.45 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7.76 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch