Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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05.08.2026 10:12:59
Pralle Auftragsbücher: Windturbinen liefern wieder - Siemens Energy mit Rekordgewinn
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
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06.08.26
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06.08.26
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06.08.26
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06.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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06.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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06.08.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
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|30.06.26
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Siemens am 05.08.2026
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.