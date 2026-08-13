Prakash Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prakash Industries liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Prakash Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.98 INR. Im Vorjahresviertel hatte Prakash Industries 5.10 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 10.32 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.37 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch