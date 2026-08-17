Prajay Engineers Syndicate gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Prajay Engineers Syndicate liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Prajay Engineers Syndicate die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.37 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 48.6 Millionen INR, gegenüber 147.1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 66.96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch