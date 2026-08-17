Prairie Operating: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Prairie Operating hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98.9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch