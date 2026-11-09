Pradeep Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pradeep Metals hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Pradeep Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.44 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.28 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.39 Prozent auf 1.01 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 856.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch