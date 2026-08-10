Pradeep Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pradeep Metals hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.84 INR gegenüber 3.22 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 937.1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20.87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pradeep Metals einen Umsatz von 775.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch