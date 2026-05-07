PRA Group Aktie 25995854 / US69354N1063
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07.05.2026 23:10:33
PRA Group Inc. Reports Climb In Q1 Income
(RTTNews) - PRA Group Inc. (PRAA) revealed earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $28.21 million, or $0.73 per share. This compares with $3.65 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.7% to $314.53 million from $269.61 million last year.
PRA Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28.21 Mln. vs. $3.65 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.09 last year. -Revenue: $314.53 Mln vs. $269.61 Mln last year.
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