PRA Group Aktie 25995854 / US69354N1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.02.2026 22:38:51
PRA Group Inc. Announces Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - PRA Group Inc. (PRAA) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $56.52 million, or $1.46 per share. This compares with $18.45 million, or $0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.7% to $333.39 million from $293.23 million last year.
PRA Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $56.52 Mln. vs. $18.45 Mln. last year. -EPS: $1.46 vs. $0.47 last year. -Revenue: $333.39 Mln vs. $293.23 Mln last year.
Nachrichten zu PRA Group Inc
|
25.02.26
|Ausblick: PRA Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: PRA Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: PRA Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PRA Group Inc
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI letztlich schwächer -- DAX schliesst im Plus -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex ging mit Gewinnen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich nach den NVIDIA-Zahlen unterschiedlich. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.