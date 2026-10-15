PR TIMES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PR TIMES hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 51.86 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2.52 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PR TIMES 2.37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch