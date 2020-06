Précisions importantes concernant le projet de nouveau pavillon de Dawson

MONTRÉAL, le 11 juin 2020 /CNW Telbec/ - Le Collège Dawson a fait les manchettes récemment parce que son projet de construction d'un nouveau pavillon est inclus dans le projet de loi omnibus 61 du gouvernement, qui vise à accélérer plus de 200 projets d'infrastructure dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des transports.

Certaines nouvelles récentes sont inexactes. Le Collège Dawson souhaite mettre les choses au clair. Voici les faits concernant la situation.

Le ministère de l'Éducation du Québec accorde à chaque cégep un objectif d'inscription appelé « devis ». Au printemps 2014, le ministère de l'Éducation a reconnu que, sur la base d'un devis officiel de 7 075 étudiants à temps plein, et d'après les normes ministérielles relatives à l'espace, le Collège Dawson avait un déficit d'espace de plus de 10 000 mètres carrés.

Les cégeps sont autorisés à dépasser le devis de 10 % à certaines conditions.

Le devis de 7 075 étudiants pour Dawson a été fixé par le ministère de l'Éducation à la fin des années 1990.

Le ministère de l'Éducation détermine les besoins en espace sur la base du devis et des normes du collège pour chaque programme offert.

Depuis 2012, le nombre d'étudiants à temps plein inscrits à Dawson oscille entre 7 800 et 8 000. La construction du nouveau pavillon vise à mieux accueillir le nombre actuel d'étudiants, et non à augmenter ses effectifs. Le Collège Dawson offre actuellement 21 programmes techniques et cinq programmes préuniversitaires en anglais à une population étudiante diversifiée.

Le nouveau pavillon devrait accueillir sept programmes dans les secteurs de la santé et des services sociaux. Les diplômés des programmes de santé et de services sociaux de Dawson apportent une contribution essentielle au système de santé du Québec. Nos diplômés travaillent dans des établissements francophones et anglophones et sont au service de tous les Québécois.

Pour plus d'informations sur le projet de nouveau pavillon, veuillez consulter les nouvelles sur le site web du Collège Dawson :

https://www.dawsoncollege.qc.ca/news/announcements/new-pavilion-for-dawson-college-to-be-fast-tracked/

SOURCE Collège Dawson