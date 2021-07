Près de 200 personnes sautent à l'eau dans le Vieux-Port pour réclamer un bain portuaire dans le bassin Jacques-Cartier

MONTRÉAL, le 3 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Près de 200 baigneurs se sont joints aujourd'hui à la Fondation Rivières pour le traditionnel Grand Splash dans le fleuve Saint-Laurent. Ils y étaient pour réclamer un accès public et sécuritaire à la baignade dans le Vieux-Port de Montréal, plus précisément au bassin Jacques-Cartier, où l'eau y est pratiquement toujours propre et l'accès sécuritaire.

Salomé Corbo, présidente d'honneur de cette première édition de la Semaine du Grand Splash 2021, a inauguré l'événement en compagnie de Mme Suzie Miron, présidente du conseil de la Ville de Montréal et de Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère de ville et présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports.

« À Montréal, sur près de 170 km de rives publiques, 120 km sont privées et 50 km seulement sont accessibles au public, mais ils sont tous éloignés du centre-ville et des quartiers moins favorisés. Il faut redonner l'accès aux berges et à nos cours d'eau à tous », de dire Mme Corbo.

Pendant qu'à Montréal, on doit encore revendiquer un accès à l'eau dans le Vieux-Port, nos homologues de l'association Gens de baignade de Québec s'apprêtent à célébrer l'ouverture possible d'un bain portuaire dès l'été prochain.

La Ville réalise une vingtaine d'échantillonnages par an dans le bassin Jacques-Cartier. Les données indiquent clairement que la qualité de l'eau dans le bassin Jacques-Cartier est généralement de bonne qualité.

« Dans les dix dernières années, on a relevé une vingtaine d'épisodes de dépassement des normes de baignade qui se sont pratiquement tous produits après une pluie abondante dans la journée même. Il n'y a eu qu'un seul épisode de dépassement par temps sec, explique André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières. La qualité de l'eau est bonne ici au quai Jacques-Cartier, l'accès y est sécuritaire, il ne manque que de de la bonne volonté de la part de la Société du Vieux-Port de Montréal. »

Toutes les données sont disponibles dans les avis de vulnérabilité produits par la Fondation Rivières: https://fondationrivieres.org/25589/.

