PQ Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PQ Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PQ Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 250.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch