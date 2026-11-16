PPLA Participations: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PPLA Participations hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0.1 Millionen EUR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0.1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch