PPLA Participations öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PPLA Participations stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0.1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0.1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch