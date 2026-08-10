PPL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PPL hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.250 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2.11 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.03 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch