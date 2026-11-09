PPL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PPL hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.430 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat PPL 2.50 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch