PPG Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PPG Industries lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.02 USD. Im Vorjahresviertel hatte PPG Industries 2.00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.64 Prozent auf 4.35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch