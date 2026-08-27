PPB Group Bhd Registered legte Quartalsergebnis vor

PPB Group Bhd Registered lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.24 MYR. Im Vorjahresviertel hatte PPB Group Bhd Registered 0.200 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1.32 Milliarden MYR in den Büchern – ein Minus von 3.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PPB Group Bhd Registered 1.36 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch