Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.67 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.31 PLN je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 17.18 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.86 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1.81 PLN hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 8.00 Milliarden PLN erwartet.

Redaktion finanzen.ch