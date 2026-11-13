PowerX,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PowerX,Inc Registered hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.03 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PowerX,Inc Registered ein EPS von -7.490 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 261.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.67 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch