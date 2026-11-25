PowerUp Acquisition A gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -44.830 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch