Powertech Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Powertech Technology lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Powertech Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.55 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.08 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 25.33 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 26.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.97 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3.50 TWD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 25.33 Milliarden TWD ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch