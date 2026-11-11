PowerFleet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PowerFleet hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

PowerFleet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 115.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch