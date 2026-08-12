PowerFleet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PowerFleet lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 110.8 Millionen USD gegenüber 104.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch