PowerFleet Aktie

03.02.2026 14:29:42

Powerfleet Appoints Andrew Martin As Chairman

PowerFleet
4.28 EUR -1.83%
(RTTNews) - Powerfleet, Inc.(AIOT), an artificial intelligence of things SaaS mobile asset company, said on Tuesday that it has appointed Andrew Martin as the new Chairman with immediate effect. Martin has served on Powerfleet's Board since 2024.

Michael Brodsky has stepped down from the Board after 12 years of service.