PowerBank hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.10 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.030 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 78.07 Prozent auf 4.2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch