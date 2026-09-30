PowerBank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PowerBank hat am 28.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.26 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 5.2 Millionen CAD, gegenüber 16.8 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 69.11 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.580 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PowerBank -0.970 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 34.00 Prozent auf 27.41 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte PowerBank 41.53 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch