Power Solutions,Ltd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Power Solutions,Ltd Registered hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13.17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Power Solutions,Ltd Registered ein EPS von 36.42 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2.27 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch