Power Solutions International Aktie 13763571 / US73933G2021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.03.2026 04:44:26
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. Announces Decline In Q4 Profit
(RTTNews) - POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. (PSIX) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $16.08 million, or $0.70 per share. This compares with $23.29 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. reported adjusted earnings of $16.21 million or $0.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 32.5% to $191.22 million from $144.30 million last year.
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.08 Mln. vs. $23.29 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $1.01 last year. -Revenue: $191.22 Mln vs. $144.30 Mln last year.
Nachrichten zu Power Solutions International Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Power Solutions International Inc
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schliessen tiefrot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen entwickelten sich uneinheitlich. Am Montag verabschiedeten sich die Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben.