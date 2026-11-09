Power REIT Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Power REIT Registered lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Power REIT Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.200 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Power REIT Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.5 Millionen USD im Vergleich zu 0.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch